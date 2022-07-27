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  4. İstanbul Anadolu Yakası'nda yangın: Dumanlar İstanbul'un her yerinden göründü

İstanbul Anadolu Yakası'nda yangın: Dumanlar İstanbul'un her yerinden göründü

İstanbul Anadolu Yakası'nda yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar İstanbul'un her yerinden görünürken ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar İstanbul'un her yerinden görüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Bir vatandaşın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden çektiği video, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. 

Etiketler istanbul yangın
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