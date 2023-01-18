Aydın'da kahreden olay! Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'nde, Yüksel K.'a ait 2 katlı bir binanın üst katındaki evde, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Hem elektrik hem de odun sobasının kullanıldığı evde çıkan yangında, dumanlar kısa sürede evi kapladı. İçerde mahsur kalan Gamze K. (24) ile çocukları Özcan Alkan K. (5) ve kızı Zübeyde Ayla K. (3) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Çiftçilik yapan ve olay sırasında dışarda olan Yüksel K., eve geldiğinde, dumanı fark edip içeri girdiğinde, eşi ve 2 çocuğunu hareket buldu.

K.’nin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılan anne ve 2 çocuğunun yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Gamze K. ve çocuklarının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karacasu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, evdeki içten içen yanarak yoğun dumana neden olan yangını su sıkarak söndürdü.

Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA