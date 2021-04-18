  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Aylardır kayıptı... Genç kız bakın nerede bulundu! '''Hamileyim''

Aylardır kayıptı... Genç kız bakın nerede bulundu! '''Hamileyim''

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aralık ayından bu yana haber alınamayan N.D. (16), 129 gün sonra erkek arkadaşı olduğu öne sürülen E.Ç.'nin evinde bulundu. Kendi evine gitmek istemediği belirtilen N.D., yurda yerleştirildi.

Çiğli'de ablası ile yaşayan lise öğrencisi N.D., 11 Aralık gecesi, herkes uyuduğu sırada evden çıktı. Bir süre N.D.'ye ulaşamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.

Polis, N.D.'nin bulunması için çalışma başlatırken, anne Nuray Ö. de kızını sokak sokak aradı. Birçok şüphelinin ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. N.D.'nin son olarak Menemen'de görüldüğünü belirleyen polis, yaptığı takibin ardından genç kızın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen E.Ç.'nin (25) evinde olduğunu tespit etti. Polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda N.D. bulundu, E.Ç. gözaltına alındı.

Evine gitmek istemediği belirtilen N.D., yurda yerleştirildi. N.D.'nin polisteki ifadesinde, E.Ç.'den hamile olduğunu söylediği öğrenildi. E.Ç. polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

Etiketler çiğli izmir genç kız kız çocuğu hamile
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İnternetten gıda ürünü alırken iki kez düşünün!
İşte fotoğraflarıyla Bakanlık tarafından ''güvensiz'' ilan edilen maske markaları!
Son seçim anketi açıklandı! Cumhur İttifakı'nın oy oranı eriyor
Deren Talu'nun bikinili pozları ortalığı karıştırdı
Çoban köpeği, kuzunun süt annesi oldu
İftar sofrasında dehşet! Göğsünden bıçakladı
Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada!
Bomba iddia! Hadise ile Reza Zarrab'ın ilişkisini falcı ortaya çıkardı
Topraksız tarımla yılda 300 bin lira kazanıyor
İstanbul'da dehşet! Dedesini döve döve öldürdü!