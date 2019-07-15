Baba ile oğlu öldürülmüştü... Dehşet kamerada !

Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi’nde eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70), kendisine balta ile saldıran Recep U. (60) ve oğlu Cüneyt U.'yu (18) tabancayla vurarak öldürmüştü. Yaşanan o anlar ise köyün güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı yaşanan olay ilgili soruşturmasını sürdürürken, balta ile kafasından yaralanan Hasan K.’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.







