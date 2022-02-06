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Baba ve kızına sokak ortasında kanlı pusu

Baba ve kızına sokak ortasında kanlı pusu

Adana Çukurova'da meydana gelen olayda hareket halindeki otomobillerinde silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.

Olay, Adana Çukurova'da meydana geldi. Birlikte gezmeye çıkan baba ve kızına, evinin girişinde kimliği belli olmayan kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda baba hayatını kaybederken kızı ise yaralandı. Polis, 20 el ateş edip kaçan motosikletli saldırganları arıyor.

 

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kızını da yanına alan Kaya E. otomobiliyle gezmeye çıktı. Bir süre gezen baba kız daha sonra Toros Mahallesindeki evine dönmeye karar verdi. Kaya E., apartmanın girişine gelip otomatik kapıyı açtığı sırada motosiklet ile gelen iki kişi tabancayla ateş etmeye başladı. Kaya E.’nın bulunduğu sürücü camına defalarca ateş eden zanlılar 6 yaşındaki kız çocuğunun olduğu arka cama da iki el ateş edip kaçtı.

 Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan kız çocuğunu hastaneye kaldırırken, Kaya E.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

 20'DEN FAZLA BOŞ KOVAN TOPLANDI

Cinayet polisleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Polis kaçan iki şüphelenin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yaptı. Bu arada, olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada otomobil etrafında 20’den fazla boş kovan buldu. Kaya E.’nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ise zanlıları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Etiketler baba kız kurşun yağmuru silahlı saldırı
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