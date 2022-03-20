''Babam intihar etti'' diyen genç, sorguda her şeyi itiraf etti

Bursa'da, babasının intihar ettiği öne süren 21 yaşındaki genç, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.

Bursa'da, babası Erkan Ş.'nin (45) intihar ettiğini öne sürerek, polisi arayan Emirhan Ş. (21), çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Babası ile evlenmesine izin vermediği için tartıştığını ve av tüfeğiyle öldürdüğünü anlatan Ş., tutuklandı.

Olay, 18 Mart'ta gece yarısı, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2'nci Çamlı Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşı ile evlenmek istediğini belirten Emirhan Ş. ve karşı babası Erkan Ş. tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Emirhan, evdeki av tüfeği ile annesinin gözü önünde babasına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Erkan Ş. yere yığılırken, Emirhan da polisi arayarak, babasının intihar ettiğini öne sürdü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Erkan Ş.'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan ile annesi Erkan Ş. ise ifadeleri için emniyete götürüldü.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Sorguya alınan Emirhan Ş., olay sırasında evde olmadığını, annesinin araması ile geldiğini ve babasını kanlar içinde bulduğunu söyledi. Pınar Ş. (43) de mutfakta olduğu sırada silah sesi duyarak, oturma odasına gittiğini ve kocasının intihar ettiğini gördüğünü öne sürdü. İfadeleri çelişkili bulan ekipler, anne ile oğlunu bu kez çapraz sorguya aldı. Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Emirhan Ş., babası ile evlenmesine izin vermediği için tartıştığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emirhan Ş., çıkarıldığı hakimlikçe 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı, annesi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA