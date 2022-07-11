Bakan Soylu, bayramda trafik kazalarındaki can kaybını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Trafik kazalarına ilişkin) Arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, bayramın 2'inci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1'inci günü 8, 10 Temmuz bayramın 2'nci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.