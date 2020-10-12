Bakanlık duyurdu: 5 terörist daha teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin Diyarbakır’da “evlat nöbeti” tutan aileler arasında yer aldığı öğrenildi. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 181’e yükseldi.
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