Balık avında facia: 14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 14 yaşındaki Eren Y., babasının balık avlamak için elektrik verdiği suya girince akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Saat 12.00 sıralarında iddiaya göre Eren Y., babası Hakan Y. ve dedesi Sadettin Y. (64) ile Çine Çayı'na balık avlamaya gitti.

Baba Hakan Y., çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi.

Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Y., serinlemek için çaya girince akımına kapıldı. Eren Y.'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren'i sudan çıkardı. Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağır olan Eren Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balık avlamak için gittiği Çine Çağın'da oğlunu kaybeden baba ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA