Balık havuzunda ölü bulundu

Bursa'da evlerinin bahçesindeki havuzda beslediği balıklara yem vermek isteyen 22 yaşındaki Emre Kahraman babası tarafından ölü bulundu.



Olay, Merkez Osmangazi ilçesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Saat 00.30 sıralarında eve gelen 22 yaşındaki Emre Kahraman 15 yaşındaki kız kardeşi Sena’nın odasına giderek uyuyup uyamadığını kontrol etti, uykudan uyanan kardeşine bahçedeki balıklara yem vereceğini söyleyerek dışarı çıktı. Bu sırada evde bulunan baba Saffet Kahraman bahçeden gürültü duyunca dışarı çıktı ve oğlunu havuzun içinde baygın halde buldu. Oğlunu havuzdan çıkaran Saffet Kahraman durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Emre Kahraman doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 8 ay önce askerden gelen ve balık merakı nedeniyle bahçeye havuzu kendisinin yaptığı belirtilen Emre Kahraman’ın cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Sena Kahraman “Ağabeyim 00.30 gibi eve geldi, benim yanıma girdi sarıldı öptü, sonra aşağıya indi, babamın bağırışıyla ben de indim, babamın ağabeyimi havuzdan çıkardığını gördüm bende sağlık ekiplerine haber verdim” dedi.Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.





















