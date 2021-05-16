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Baltalı dehşet: Annesinin boğazını kesti, iki polis ve kardeşini yaraladı

Giresun'un Bulancak ilçesinde 36 yaşındaki adam, annesini boğazını kesti. İki polis ve kardeşini yaralayan şahıs polis kurşunu ile hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Turgut Alkan, henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı annesi Şükriye Alkan’ı baltayla boğazını keserek öldürdü. Saldırgan ardından kardeşi Hasan Alkan’ı da baltayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de saldıran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladı.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞSA DA BAŞARAMADI
Polislerin ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen Turgut Alkan, yaralı polis memurlarından birinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Etiketler anne balta ölüm dehşet
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