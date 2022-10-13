Başıboş köpekler bir çocuğun daha ölümüne neden oldu
İstanbul Bakırköy'de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İstanbul Bakırköy'de otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti.
Ataköy'de dün öğle saatlerinde, yol kenarında yürüyen 5 çocuğu sokak köpekleri kovalamaya başladı.
Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki Zana Rojhad C., yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Çocuğa otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk yere yığıldı. Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜYE GÖZALTI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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