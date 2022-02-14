Batman’da korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Bahçeli (Barınç) köyü yakınlarında saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandu.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Bahçeli (Barınç) köyü yakınlarında saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde saman işçilerini taşıyan minibüs, Bahçeli (Barınç) köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 17 yaşındaki Hayri A. hayatını kaybederken, Kenan E., Mahsum Ç., Halil A., Recep T., Mehmet Mehdi A., Şirin S. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.