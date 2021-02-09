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  4. 09 Şubat 2021 10:38

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın paniği

İstanbul Bayrampaşa'daki sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın paniği
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Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi'nde Özdericiler Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm imalathanesinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

AA

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