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Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı. Otobüs tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Palandöken ilçesinde, saat 15.00 sıralarında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ile yolcular Aziziye ilçesinden alındıktan sonra şehir merkezine doğru yola çıkıldı. Otobüsün üst kalorifer sisteminden, Palandöken'e giriş sırasında, dumanlar yükselmeye başladı. Bunu fark eden şoför Zeki K., otobüsü yol kenarına çekerek kapıları açıp, yolcuları indirdi. Bu sırada dumanın sardığı otobüsün arka kısmını alevler sardı. Yangına ilk müdahaleyi ihbarla gelen polisler, söndürme tüpüyle yaptı. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Otobüste hasara neden olan yangın anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otobüs yolcularından bir öğrenci, "Aziziye ilçesinde Dadaşkent yolundan geliyorduk. Başta balata kokusu sandık ve dumanlar gelmeye başladı. 112 kavşağını dönünce dumanların artması üzerine sürücü bizi otobüsten indirdi sonra alevler çıktı. İtfaiye, gelip yangını söndürdü" dedi. 

DHA

Etiketler erzurum belediye otobüsü yangın
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