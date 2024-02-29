Belediye otobüsünde okul müdürü dehşeti: Yaşlı çifti hastanelik etiler

Mersin'de belediye otobüsünde, okul müdürü olduğu öğrenilen bir kişi ile oğlu, biri 71 diğeri 77 yaşındaki yaşlı çifti darp etti. Korkunç olay saniye saniye kamera kayıtlarına yansıdı.

Mersin'de İ.T. (43) ile oğlu A.T. (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile tartıştı. Baba ile oğlu, çifti darbetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Mersin Şehir Hastanesi'ne ilerleyen otobüste yolculuk yapan bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. ve eşi H.P. ile tartıştı.

artışma sırasında önce A.T. ardından da babası İ.T., çifte saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü İ.T., R.P.'nin üzerine çıkarak, darbetti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İ.T.'nin tutuklandığı öğrenildi.

DHA