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  4. 26 Ekim 2018 10:14

Beşiktaş'ta puro operasyonu: 5 gözaltı

Beşiktaş'ta kaçak puro satan iş yerlerine yapılan operasyonda 20 bin 152 kaçak puro ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta puro operasyonu: 5 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş'ta 3 adreste kaçak puro satıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 18 Ekim'de yaptığı baskında lüks bir otelin 'Sigara satış mağazası', bir AVM'nin sigara satış mağazaları ile iş yerlerine ait depolara baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İş yerlerinde ve depolarında yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş piyasa değeri 218 bin lira olan 20 bin 152 adet kaçak puro ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatılarak para cezası verildi. Polis ekiplerinin kaçak puroları bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

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