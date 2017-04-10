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  1. 10 Nisan 2017 13:44

Bingöl'de anti-tank roketi ele geçirildi

Bingöl'de PKK'ya ait bir sığınakta anti tank roketi ele geçirildi.

Bingöl'de anti-tank roketi ele geçirildi
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Bingöl'de terör örgütü PKK’ya ait sığınak içinde sandıkla gömülen anti tank roketi, güneş paneli ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

 Valilik, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince Karlıova ilçesi Karacehennem ormanları sınırları içerisinde bulunan Kızılağaç Köyü Meşelidalı mezrası kırsalında ‘Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-9’ operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

 Operasyon kapsamında bir sığınak ile toprağa gömülü bir demir sandığın ele geçirildiğini aktaran Valilik açıklamasında, "Demir sandık içerisinde 1 anti tank roketi ve sevk fişeği, 1 güneş enerjisi paneli, 300 büyük boy pil, 85 kilogram toz şeker, 74 çift ayakkabı, 50 kilogram bulgur, 45 kilogram sıvı yağ, 35 kilogram makarna, 32 kilogram reçel, 30 kilogram pirinç, 30 kilogram tütün, 30 iç çamaşırı, 25 kilogram un, 25 kilogram kırmızı mercimek, 25 takım örgüt kıyafeti, 15 kilogram kuru fasulye, 14 kilogram fındık ezmesi, 10 kilogram baharat, 6 şemsiye, 8 kilogram pekmez, 7 kilogram deterjan, 5 kilogram tuz, 3 kilogram helva, 2 yağ tenekesi, 1 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi” denildi.
  

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