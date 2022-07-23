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Bingöl'de orman yangını: Kontrol altına alındı

Bingöl'de orman yangını: Kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Genç ilçesinin Güzeldere köyünde bulunan ormanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına, 1 arasöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi, 1 su tankeri ve 15 personel katıldı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Etiketler yangın bingöl
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