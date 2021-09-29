Bir aşısız hamile anne adayı daha koronavirüse yenik düştü

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hamile bir annenin daha Kovid-19’a yenik düştüğünü belirterek, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakıncanın olmadığını bir kez daha vurguladı.

Gebelere aşı uyarısında bulunan İl Sağlık Müdürü Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bugün Mardin'de hamile bir kadının koronavirüs nedeniyle kaybettiklerini belirtti.

Her bir vatandaşın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yavuz, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakınca bulunmadığını aktararak vatandaşları aşı olmaya davet ederek aşıların tamamlanması çağrısında bulundu.