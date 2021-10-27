Bir kadın cinayeti daha! Boğazını keserek katletti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde genç bir kadın evinde erkek arkadaşı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Ş. ile erkek arkadaşı Furkan Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Furkan Z., mutfaktan aldığı bıçakla Şebnem Ş.'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şebnem Ş.’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Ş.’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Ş.'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan Furkan Z.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Z.’nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Z.’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.