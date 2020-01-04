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  4. 04 Ocak 2020 10:16

Bir kadın cinayeti daha! Bu sefer öldüren de öldürülen de kadın!

Türkiye'de neredeyse her gün yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Ancak bu sefer öldürülen de öldüren de bir kadın. Konya'daki korkunç olayda bir kadın boşandığı eşinin birlikte yaşadığını ileri sürdüğü bir başka kadını vurarak öldürdü.

Bir kadın cinayeti daha! Bu sefer öldüren de öldürülen de kadın!
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Boşandıktan sonra İstanbul’a taşınan Özlem G. eski kocası T.K’nin boşandıktan sonra Aynur Süngülü ile birlikte olduğunu öğrendi. Tekrar Konya Seydişehir’e gelen Özlem G, maktülün evine gitti.

Eve girdikten sonra yanında getirdiği tabanca ile Aynur Süngülü’ye ateş eden Özlem G. daha sonra kaçtı. Süngülü boynuna ve ayağına aldığı kurşunlar sonrası olay yerinde hayatını kaybederken, o sırada evinde bulunan komşusu seken kurşunlar ile elinden yaralandı. Sağlık ekipleri Aynur Süngülü’nün hayatını kaybettiği belirledi. Aynur Süngülü’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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