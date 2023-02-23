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Bir kadın cinayeti daha!

Bir kadın cinayeti daha!
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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde karısını silahla öldürdükten sonra intihara kalkışan ve ağır yaralanan yaşlı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Göçerli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. (81) isimli yaşlı şahıs, tartıştığı karısı B.G.T.’yi (51) ruhsatsız silahla vurarak öldürdü. Daha sonra silahı kendine doğrultan yaşlı adam intihar girişiminde bulanarak ağır yaralandı.

Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulans ile Haydarlı Belde Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Karısını katleden ve daha sonra intihar eden yaşlı adam, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

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