Bir öğretmen daha intihar etti

Mersin’de yaşayan ve yıllardır beklediği atama bir türlü gerçeklemediği için bunalıma giren 26 yaşındaki bir öğretmen intihar etti.

Sözcü’nün haberine göre Muş’un Varto ilçesinden yıllar önce Mersin’e göç eden bir ailenin oğlu olan ve geçtiğimiz yıl babası K.A.’ı kaybeden Aslan, İzmir’de okuyan kardeşi Cemal Can Aslan’ın eğitim masraflarını karşılamak üzere yanına gitti.

Kiraladıkları evde kardeşi ile birlikte kalan ve bir firmada kuryelik yaparak geçinmeye çalıştığı öğrenilen Aslan, pazar gecesi İzmir’in Bornova ilçesindeki evlerinde intihar etti. Genç öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aslan, Mersin Cemevi’nde sevenlerince sonsuzluğa uğurlandı.

Aslan sayıları 50’yi aşan intihar eden öğretmenlerden sadece biri. AKP iktidarı döneminde ataması yapılmadığı için intihar eden veya başka işte çalışırken iş cinayeti sonucu yaşamını yitiren öğretmenlerden bazıları şöyle:

M.A., 21 Haziran 2016 tarihinde çalışmakta olduğu inşaatın 6’ncı katından düşerek yaşamını yitirdi.

M.A., 11 Şubat 2016 tarihinde öğretmen atamalarının açıklanmasının ardından girdiği bunalım sonucu intihar etti.

16 Ağustos 2017 tarihinde Selahattin Baz, ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmeni, Urfa’dan inşaatta çalışmak için gittiği Antalya’da beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.

Hasan Songur, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir plastik enjeksiyon fabrikasında çalışmaya başladı. 25’inci mesai gününde vücudunun üst kısmı, makine içindeki preste sıkışarak iş cinayeti sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Merkez Hisarardı Mahallesi’nde, ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni 2019’un Haziran ayında yaşamına son verdi.

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