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Bir suç örgütü daha çökertildi: 40 kişi gözaltında

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İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-17” operasyonlarında elebaşılığını Ü.D.'nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt üyesi 40 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-17” operasyonlarında elebaşılığını cezaevinde bulunan Ü.D.’nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 23 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek; döviz ve Türk lirasına el konuldu."

 

Etiketler suç örgütü operasyon gözaltı
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