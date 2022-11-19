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Bodrum'da 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Bodrum'da 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Y., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Gölbaşı Mahallesi'nde yol kontrolünde durdurdukları otomobilde, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ekipler, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Etiketler muğla bodrum ilçe
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