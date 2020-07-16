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  4. 16 Temmuz 2020 17:11

Bolu'da iğrenç olay! Ata tecavüz ederken yakalandı

Bolu'da, bir ata cinsel saldırıda bulunurken yakalanan 56 yaşındaki O.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, önceki gün Ovadüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, boş tarlada bir kişinin, teneke kutu üzerine çıkarak ata cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile görüntü çekmeye başlayan kişi aynı anda polisi de aradı. Ancak şüpheli görüntülendiğini fark edince kaçtı.

Yapılan araştırmalar sonunda otomobilinin plakası tespit edilen şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan O.K., sevk edildiği adliyeden mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.  

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DHA

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