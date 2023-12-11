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  4. Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir evde : 4 ev küle döndü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir evde : 4 ev küle döndü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir evde : 4 ev küle döndü
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir evde meydana gelen yangın diğer evlere de sıçradı.

Yangın, Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 50. Yıl Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Güder’e ait bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, orman ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 evin alevlere teslim olduğu yangını ekipler söndürmek için seferber oldu. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Etiketler bolu yangın ev
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