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Boş arazide buldu; 1 ölü var!

Boş arazide buldu; 1 ölü var!
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Konya'da yabancı uyruklu bir çoban tarafından arazide bulunan ve yaylaya götürülen mühimmatın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Konya'nın Karapınar ilçesi Vahap Ovası yaylasında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, arazide bulduğu patlamamış mühimmatı araca yükleyerek yaylaya götürdü.

Yaylaya götürülen mühimmatın burada patlaması sonucu çiftçi M.H. olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu.

DHA

Etiketler yabancı uyruklu boş arazi muhimmat patlama ölü
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