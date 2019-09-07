Boşanma arefesindeki eşini 3 kurşunla öldürüdü

Olay, dün sabah saatlerinde, Çiğli'deki Atatürk Mahallesi 8930/1 Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Erdoğan S. ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem S. arasında, oturdukları apartmanın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan S., yanındaki tabancayı çıkarıp eşini sırtından 3 kurşunla vurdu. Erdoğan S.ardından aynı silahla kendi göğsüne ateş etti. Çift, kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamlarının yitirdiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Özlem S.'ın, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kadının, tartışma sırasında önden yürüdüğü ve Erdoğan S.'ın tabancasını çıkarıp, ona arkadan ateş ettiği anlaşıldı. Özlem S.'ın sırtından giren 3 kurşunun göğsünden çıktığı belirlenirken, olay yerinde patlamamış bir de mermi bulundu.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Öldürülen Özlem S. için İzmir'in Buca ilçesindeki Hüdavendigar Ceylan Camisi'nde bugün öğlende cenaze töreni düzenlendi. Özlem S.'nin yakınları, tabutun başından ayrılmadı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da cenaze törenine çelenk gönderdi. Cenaze namazının kılınmasının ardından, Özlem S. Buca Yeni Mezarlığı'nda defnedildi. Eşini vurduktan sonra, aynı tabancayla intihar eden Erdoğan S.'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.