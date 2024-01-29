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  4. Boşanma aşamasındaki cani ölüm saçtı: 4 ölü, 3 yaralı var!

Boşanma aşamasındaki cani ölüm saçtı: 4 ölü, 3 yaralı var!

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Gaziantep'te boşanma aşamasındaki bir kişi eşinin ailesinin evine gidip kurşun yağdırdı. Kanlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Türkiye bugün bir kez daha "boşanma aşamasındaki eş" vahşetiyle sarsıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden H.Ç., eşinin ailesine kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Korkunç olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden H.Ç., yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdı.

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki bir kişi eşinin ailesinin evine gidip kurşun yağdırdı. Kanlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken H.Ç. olay yerinden aracıyla kaçtı. Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki bir kişi eşinin ailesinin evine gidip kurşun yağdırdı. Kanlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybederken H.Ç.'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı.

 

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki bir kişi eşinin ailesinin evine gidip kurşun yağdırdı. Kanlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA

Etiketler boşanma aşamasındaki eş cani ailesini katletti
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