Boşanmak üzere olduğu kadını katledip, ''gururlu hissediyorum'' diye paylaştı

Türkiye'de bugün bir kadın daha katledildi. Çanakkale'de yaşanan korkunç olayda bir kişi boşanma aşamasındaki kadını katledip sosyal medyadan "Ben namusumu temizledim. Herkese duyurulur" paylaşımı yaptı.

Çanakkale'de G.K. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu A.K.'u vurarak katletti.

G.K., A.K.'u katletmesinin ardından sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, 'A.K. Hakk'ın rahmetine kavuştu' notunu yazdı. Polis, G.K.'un yakalanması için çalışma başlattı.

​Bayramiç ilçesinde balon satan G.K. ile 2 çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi A.K., iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle bir süre önce geçimsizlik yaşamaya başladı. Bunun üzerine A.K., 1 yıl önce evi terk edip, Ezine ilçesindeki ailesinin evine dönerek, boşanma davası açtı.

A.K. KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ

G.K., dün saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için A.K.'un ailesinin evine gitti. A.K. ise kendisini aldatmakla suçlayan eşiyle konuşmayı kabul etmedi. G.K., yanında getirdiği silahla A.K.'u vurdu.Silah sesini duyan yakınlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K., yaşamını yitirdi.

Öte yandan A.K.'un, daha önce G.K. ile yaşadığı problemler nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı ancak kendi isteğiyle buradan ayrılıp, ailesinni evine döndüğü öğrenildi.