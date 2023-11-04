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Bu sefer de Erdoğan ile dolandırmaya çalıştılar

Bu sefer de Erdoğan ile dolandırmaya çalıştılar
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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulmuş sesiyle bir reklam yayınlayan siber dolandırıcıların vatandaşa tuzak kurduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip, dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda karşılaştığı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı' doğru değildir." bilgisine yer verildi.

Sahte reklam filminde kullanılan görüntülerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan TV kanalı PBS'ye 18 Eylül'de yaptığı açıklamalardan alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere türkiye petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses yapay zeka ile üretilmiştir. sayın Cumhurbaşkanı'mızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur. resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmeyiniz."

Etiketler dmmiletisim dezanformasyonla mücadele merkezi recep tayyip erdoğan dolandırıcı dolandırıcılık
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