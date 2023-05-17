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Bugün bir kadın daha katledildi!

Bugün bir kadın daha katledildi!
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Kırşehir’de bir kadın, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu.

AA’nın haberine göre Ankara Caddesindeki Ünal Apartmanında ikamet eden G.T’den (38) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

 İhbar üzerine ikamete giren ekipler G.T’nin hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi G.T’nin vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından G.T’nin cesedi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Etiketler kırşehir kadın cinayeti vahşet cinayet
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