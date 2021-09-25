  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Burdur'da orman yangını

Burdur'da orman yangını

Burdur'da orman yangını

Burdur'un Bucak ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kuşbaba köyündeki ormanlık alanda yükselen alevler, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

 

Etiketler burdur yangın orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sedat Peker'in bilgi kaynağını canlı yayında açıkladı
Antalya Havalimanı'nda kameralar önünde intihar!
Mide bulantısı şikayetiyle doktora gidince doktorlar da kendisi de hayatının şokunu yaşadı
Assos Antik Kenti’ndeki ''ıslah'' rezaleti yargıya taşındı
Türkiye'nin en büyük otomobil koleksiyonu satılıyor! 17 araç, 17'si de aynı araç!
Şaka değil gerçek: Shell’de benzin bitti!
Emekli aylıkları için ''heyecanlandıran'' yasa teklifi
Türkiye'nin tatil cennetinde büyücü operasyonu! Terör örgütü ini gibi!
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay yanıt
Canlı yayında Türkiye'yi şoke eden itiraf: ''Ailem beni sattıktan sonra izliyor''