Bursa'da ağaçlık alanda yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa Nilüfer'e bağlı 30 Ağustos Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahalede etti.

ALEVLER BÖLGEDEKİ KULÜBELERE SIÇRADI

Bu sırada alevler bölgedeki bazı kulübelere de sıçradı.

Alanda bulunan küçükbaş hayvanlar polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.