İzmir'de kan donduran olay: 15 yaşındaki kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi olan 15 yaşındaki çocuk tarafından 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki H.Ç.Ç., eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile babası İ.U.Ç.’nin (54) evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürülmüş

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Ç.’nin vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki H.Ç.Ç.'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kısa sürede yakalandı

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan H.’yi kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Ç.’nin cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca U.E.Y.’nin, Ç.’nin cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.



Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA