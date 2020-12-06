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  4. 06 Aralık 2020 16:50

Bursa'da korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)son dakika deprem açıklaması geldi.

Bursa'da 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 14.30'da kaydedilen depremin merkez üssü Nilüfer ilçesi.

Yerin 11 kilometre altında olan deprem, kısa sürdü ve kent genelinde hissedildi.

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