Bursa'da korkutan deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)son dakika deprem açıklaması geldi.
Bursa'da 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 14.30'da kaydedilen depremin merkez üssü Nilüfer ilçesi.
Yerin 11 kilometre altında olan deprem, kısa sürdü ve kent genelinde hissedildi.
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