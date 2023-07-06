Bursa'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıbalı Mahallesi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıbalı Mahallesi'nde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 2.6 kilometre altında oluşan depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu
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