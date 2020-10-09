Bursa'da sağanak ve dolu yağışı! Araçlar yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve dolu uyarısında bulunduğu illerden biri olan Bursa'da, akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şehrin bir çok bölgesinde vatandaşlar doludan araçlarını korumak için halı, kilim ve yorganlarla sarıp, mukavva kutularla adeta paketlemişti. Bugün akşam saatlerinde Gemlik, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde şiddetli dolu yağışı hayatı felç etti. Yollar dereye döndü.

Gemlik ilçesindeki balıkçı barınağında şiddetli yağış anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Fındık büyüklüğünde şiddetli yağan dolu sebebiyle tekneler batma tehlikesi geçirirken, denize düşen yıldırım sebebiyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Araçları ile trafikte kalan sürücüler kendilerine köprü altı ve batçıklarda yer ararken, yolda ilerleyemeyen sürücüler trafiğin tıkanmasına sebep oldu.

Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü Bursa’da yağışların, gece yarısına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.