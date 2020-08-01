  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Ağustos 2020 12:30

Bursa'dan acı haber! 7 saat sonra ölü bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, serinlemek için girdiği akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki genç, 7 saat sonra ölü olarak bulundu.

Bursa'dan acı haber! 7 saat sonra ölü bulundu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Kiremit Ocağı mevkiinde meydana geldi.

Kurban Bayramı’nın ilk günü İbrahim Şahin ve 3 arkadaşı serinlemek için Emek Çayı’na girdi. Bir süre sonra Şahin, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Arkadaşları, yardımına koştuğu İbrahim Şahin'i kurtarmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Şahin için dalgıçlar suda, jandarma ise kıyı şeridinde arama çalışması başlattı. Deniz polisleri, 7 saat sonra Şahin’in cansız bedenine ulaştı.

Çaydan çıkarılan İbrahim Şahin’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ölü , bursa , acı haber
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM