Buzlu yolda kayan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ - Bingöl karayolunda, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu oluşan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ - Bingöl karayolunda, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunun Koçkar mevkisinde meydana geldi. Ahmet Ş. yönetimindeki 23 BE 029 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Karakoçan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Bayram Yazar'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Karakoçan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin A. ile sürücü Ahmet Ş. ve Şeref A., ilk müdahalelerinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin A. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)