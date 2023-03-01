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Çadırkentte faciadan dönüldü! Depremzedeler kabusa uyandı

Çadırkentte faciadan dönüldü! Depremzedeler kabusa uyandı
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Kahramanmaraş'ta depremzedelerin kaldığı çadırkentte elektrikli sobadan çıktığı belirtilen yangında 8 çadır küle döndü.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ELEKTRİKLİ SOBADAN KAYNAKLANDI İDDİASI
Depremin yaralarını sarmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken sabaha karşı Kahramanmaraş'ta üzücü bir olay yaşandı. Belediye personelinin kullandığı 8 çadır çıkan yangında küle dönerken, yangının depremzedelere yapılan tüm uyarılara rağmen kullanılan elektrikli sobadan kaynaklandığı iddia edildi.

Saat 04.20 itibarıyla çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, 3 kişilik bir ailenin kaldığı çadırın yanmasıyla babanın kolunda ufak bir yaralanma ve annenin saçları ile parmak uçlarında ufak yanıklar meydana geldiği ifade edildi. Ailenin tedavisinin hastanede devam ettiği kaydedildi.

Yangının çıktığı bölgede çadırlarda kalan depremzedeler büyük korku yaşarken, vatandaşların kısa sürede tahliye edildiği öğrenildi.

Etiketler kahramanmaraş elektrikli soba yangın çadırkent
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