SON DAKİKA
2017 BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Caner Toygar hastaneye kaldırıldı ! Son mesajı dikkat çekti
Caner Toygar hastaneye kaldırıldı ! Son mesajı dikkat çekti
FETÖ'ye büyük operasyon: 600 polis katılıyor
FETÖ'ye büyük operasyon: 600 polis katılıyor
Trump o şirkete kafayı taktı Büyük zarar
Trump o şirkete kafayı taktı Büyük zarar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 29 Mart 2018 10:11

Çalınan otomobil 16 yıl sonra bulundu

Adana'da motor ve şaşi numaraları değişitirilmiş araçlara yönelik operasyonda, 16 yıl önce çalınan otomobil bulundu.

Çalınan otomobil 16 yıl sonra bulundu
A+ A-

Adana'da motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlara yönelik çalışma başlatan polis, 16 yıl önce çalındığı tespit edilen bir otomobilin de arasında olduğu 9 araç ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlara yönelik çalışma başlattı.

Kontrol noktaları oluşturan ekipler, durumundan şüphelendiği araçları incelemeye aldı.

Araçlardan 8'inin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği, birinin ise 2002 yılında çalındığı belirlendi.

Polis, İstanbul'da yaşadığını öğrendiği otomobilin sahibini aracını teslim alması için Adana Emniyet Müdürlüğüne davet etti.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

motor , şasi , polis , adana
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM