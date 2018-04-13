Bir ülke daha Suriye için kararını açıkladı !
Bir ülke daha Suriye için kararını açıkladı !
Dünya IQ ortalaması açıklandı ! Türkiye kaçıncı sırada ?
Dünya IQ ortalaması açıklandı ! Türkiye kaçıncı sırada ?
Direksiyonda genç kadın vardı... Korkunç ölüm !
Direksiyonda genç kadın vardı... Korkunç ölüm !
Cami minaresinde terör estirmişti ! Şoke eden gelişme
Cami minaresinde terör estirmişti ! Şoke eden gelişme
Başbakan Yıldırım'dan flaş sözler: İşler zaten karmaşık...
Başbakan Yıldırım'dan flaş sözler: İşler zaten karmaşık...
Rusya S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihini açıkladı
Rusya S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihini açıkladı
Tam 100 kilo verdi, artık kimse tanıyamıyor !
Tam 100 kilo verdi, artık kimse tanıyamıyor !
Hükümet beklenen adımı attı: OHAL 7. kez uzatılıyor !
Hükümet beklenen adımı attı: OHAL 7. kez uzatılıyor !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Nisan 2018 15:30

Cami minaresinde terör estirmişti ! Serbest bırakıldı

Bursa'da elinde pompalı tüfekle çıktığı caminin minaresinden etrafa ateş açarak tehditler yağdıran şüpheli, serbest bırakıldı.

Cami minaresinde terör estirmişti ! Serbest bırakıldı
A+ A-

Olay Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde bulunan Kuba Camisi’nin minaresine dün akşam saatlerinde çıkan Murat T. ruhsatsız pompalı tüfek ile çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Borcu olan ve taahhüdü ihlal iddiasıyla hakkında mahkeme tarafından 5 ay hapis cezası verildiği öğrenilen Murat T., intihar edeceğini söyledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve özel harekât ekibinin de destek verdiği operasyon için olay yerine müzakereci polisler gelmişti. 4 süren ikna gayretleri sonunda Murat T. minareden indirildi. Olay yerine gelen ambulansta sakinleştirici iğne yapılan Murat T. hakkında, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce, ’genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek’, ’ruhsatsız silah bulundurmak’ ve ’intihara teşebbüs etmek’ suçlarından işlem yapıldı.

Borcu nedeniyle verilen hapis cezasına itiraz edeceğini söyleyen Murat T. daha sonra Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

minare , bursa , cami
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM