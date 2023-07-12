Çanakkale Yat Limanı'nda patlama! Bir kişi öldü

Çanakkale'de yat limanında dalgıçların kullandığı oksijen tüplerinin dolumu sırasında meydana gelen patlamada görevli personel hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çanakkale Belediyesi'ne ait yat limanında meydana geldi. Yat limanında görevli personel C.Ö., dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldururken, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu yaralanan C.Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan C.Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Çanakkale Belediyesi tarafından yayınlanan taziye mesajında, “Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yat Limanında görevli arkadaşımız C.Ö.'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verildi. (DHA)