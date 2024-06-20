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Çanakkale'de bir yangın daha

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın Ezine ilçesine bağlı Kumburun yakınlarında saat 13.30 sıralarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın 2 saatlik müdahaleyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangını havadan inceleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, söndürme çalışmalarına ilişkin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den bilgi aldı. Vali İlhami Aktaş, son yıllarda orman yangınlarının çıkmasının başlıca nedenleri arasında anız yakma, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakma, sigara izmariti, çöplerin ateşe verilmesi, ihmal ve dikkatsizliğin yer aldığını söyledi. Vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesinin çok büyük önem arz ettiğini belirten Vali Aktaş, “Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerekmektedir" dedi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

 Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA

Etiketler Çanakkale Ezine tarım arazisi yangın
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