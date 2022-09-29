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Çanakkale'de korkutan orman yangını

Çanakkale'de korkutan orman yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü çöplük mevkiinde orman yangını çıktı.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü çöplük mevkiinde ormanlık alanda saat 13.40 sularında yangın çıktı. Dedetepe Orman Yangın Gözetleme Kulesi’nden gelen ormanlık alanda duman yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangına, 1 ilk müdahale aracı, 17 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 helikopter, 2 uçak, 3 treyler, 3 belediye itfaiyesi ve 183 personel müdahale ediyor.

Etiketler çanakkale orman yangın
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