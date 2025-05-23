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Panathinaikos'u deviren Fenerbahçe finale yükseldi!

Panathinaikos'u deviren Fenerbahçe finale yükseldi!
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THY Euroleague yarı final maçında Fenerbahçe, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final-Four yarı final maçında Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko'nun finadeki rakibi, Olympiakos-Monaco maçının ardından belli olacak.

THY EuroLeague'de sezonun final maçı 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Kupa, Türkiye'ye 3 kez geldi

Euroleague'de bugüne kadar iki Türk takımı şampiyonluğa ulaştı. İlk olarak 2017 yılında İstanbul'da yapılan organizasyonda Fenerbahçe şampiyon oldu. A. Efes ise 2021 ve 2022 yıllarında üst üste şampiyonluklar yaşadı.

Son kazanan Panathinaikos

Euroleague'de geçtiğimiz sezonu Yunan temsilcisi Panathinaikos şampiyon olarak tamamladı. Almanya'da düzenlenen Final Four finalinde İspanyol ekibi Real Madrid'i 95-80'lik skorla mağlup eden Panathinaikos, kupayı müzesine götürdü.

En çok kazanan Real Madrid

Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 22 farklı takım zafere ulaştı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga oldu. İspanyol ekibi Real Madrid ise 11 kez ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra diğer şampiyonluklarını 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023 yıllarında elde etti. Madrid'i, Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, Yunanistan'dan Panathinaikos'un da 7 şampiyonluğu bulunuyor.

En başarılı başantrenör Zeljko Obradovic

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague tarihinde en çok kupayı kazanan başantrenör olarak dikkat çekiyor. Sırp antrenör, kariyerinde 9 şampiyonluk yaşadı. 2017 yılında Fenerbahçe'yi de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan ile kazandı. Deneyimli antrenör, 5 kez Panathinaikos ile, 1'er kez de Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı. Zeljko Obradovic'in ardından Ettore Messina'nın 4, Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın da 3 şampiyonluğu bulunuyor.

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Etiketler Fenerbahçe Beko Panathinaikos euroleague
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