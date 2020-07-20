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ÇANAKKALE'DE YİNE ORMAN YANGINI
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  4. 20 Temmuz 2020 15:52

Çanakkale'de yine orman yangını

Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Çanakkale'de yine orman yangını
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Çanakkale'de merkeze bağlı Kemal köyü yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 1 uçak, 5 helikopter ile karadan 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

6 Temmuz'da Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 450 hektar alan zarar görmüştü.

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